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Christian Dior【クリスチャンディオール】 イヤリング■正規品
商品番号 G72506956738
商品名

Christian Dior【クリスチャンディオール】 イヤリング■正規品
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 1,638 円
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商品詳細

ChristianDior【クリスチャンディオール】ラインストーンイヤリング両耳用レディース■正規品ご覧頂きありがとうございます♪ChristianDiorのイヤリングはエレガンスに輝いています。モダンなデザインにさりげなく添えられたエレガンス、時にはアシンメトリーなデザインで大胆な魅力を表現できるDIOR(ディオール)のレディースイヤリングにはメゾンのクチュールが宿っています。どんなスタイルにも気品溢れるラグジュアリー感をアクセントとして取り入れることができるエレガントなディオールのブランドイヤリングはスタイルを一際輝かせるエッセンシャルジュエリーです。【商品詳細】■直径：0.9cm■長さ：1cm■付属品：なし(本体のみ)■備考：装飾パーツ、ホック等欠品なし【多少の価格相談可能です】
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