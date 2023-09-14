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婚約指輪 レディース
商品番号 C74257130197
商品名

婚約指輪 レディース
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

専用サイズ:9号購入時期:2020年12月頃プラチナ仕上げ、スワロフスキー私用刻印なしMUSESV925と元から刻印ありたまに使用しており細かな傷がございます。また2年半程ずっと入っていたケースに入れて保管していたため、小さな錆が見えます。送料の関係上、リングケースは追加料金でお付けいたしますので、ご購入前にコメントよりお知らせください。コメントなしでのご購入はケースなしのリングのみ発送いたします。サビ消し、サイズ直しはご自身でお願いいたします。即購入〇値下げ‪✕‬材質···プラチナカラー···シルバー
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