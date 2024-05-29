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ビルケンシュトック ソーンダース　23 ブラックSAUNDERSデッキシューズ
商品番号 D20909375971
商品名

ビルケンシュトック ソーンダース　23 ブラックSAUNDERSデッキシューズ
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

幅広い世代の女性に指示されている「SAUNDERS/ソ－ンダース」。ブランドBIRKENSTOCKサイズ36(23cm)カラーネイビーレディース素材ナチュラルレザー定価23,760円一度しか履いていません＾＾この箱に直接ガムテープを貼って発送します大変気に入っていたのですが、購入後すぐに完全テレワーク化になり外出頻度が減ったため、大切に使ってくださる方にお譲りすることにしました。
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