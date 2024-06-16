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『新品未使用』レディースふんわりノースリーブブラウス　華奢見え　可愛い　aki
商品番号 I45798815630
商品名

『新品未使用』レディースふんわりノースリーブブラウス　華奢見え　可愛い　aki
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本日は、商品をご覧いただきありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)”✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼♪about♪袖のフレアが可愛らしさと涼しさを演出してくれるブラウス。ちらりと鎖骨を魅せることで華奢見え効果もある１枚。スカートにもパンツにも合わせやすいデザインのアイテムです。♪size♪(サイズ詳細は商品画像と一緒に掲載しております）●フリーサイズ♪color♪●ホワイト♡他にもカーキのカラーがございます♡☆colorは選んでいただけます☆ご希望のcolorをコメントや取引メッセージにてご連絡ください(*^^*)✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【☆買ってくださる方にお伝えしたいこと☆】◎サイズの詳細については写真の最後に掲載してございます。◎プロフィールを必ずご覧下さい。大事なことが記載されています。◎インポートのお洋服をたくさん出品しています。　他の出品ページもごゆっくりご覧いただければと思います☆。.:＊・゜✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【ハッシュタグ】#レディース#新品#未使用#お洒落#オシャレ#韓国#インポート#可愛い#おすすめ#おススメ#オススメ#トレンド#ブラウス#ノースリーブ#フリル#華奢見え#お洒落好きな人#差がつくファッション#aki
http://narcologia.ru/goods/contemplate235277.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln361602.html
http://narcologia.ru/goods/peroration546215.html
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