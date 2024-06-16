お値下げ！ラコステ　新品　タグ付き　ポロシャツ

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商品詳細
柄・デザイン···その他カラー···ホワイト、パープル袖丈···半袖季節感···春、夏新品、ダク付き定価9975円肩幅38バスト46袖丈17総丈 首ネームタグから60綿94%で伸縮性があり、活動しやすい1枚です。何にでも合わせやすいホワイトカラーでパープルの模様が入りデザイン性もあり、素敵なポロシャツです。プロフィールをお読みいただきご購入宜しくお願いいたします。
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