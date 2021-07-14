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商品詳細
ChristianDiorクリスチャン・ディオール黒色のトップスです。重ね着のようなデザインで、内側のそで回りは切りっぱなしのようなデザインとなっています。ホームクリーニングの後長期間保管しておりました。タグに汚れ、ほつれがございます。写真だと分かりづらいですが、よく着ておりましたので少し毛羽立ちもあるように思います。中古品として状態ご了承の上、ご活用頂けます方がいらっしゃいましたらお使い頂けますと幸いです。
http://narcologia.ru/goods/conception985557.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate569848.html
http://narcologia.ru/goods/stealth704476.html
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
http://narcologia.ru/goods/conception985557.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate569848.html
http://narcologia.ru/goods/stealth704476.html
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス