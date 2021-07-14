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Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
商品番号 K34009167997
商品名

Christian Diorクリスチャン・ディオールトップス
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ChristianDiorクリスチャン・ディオール黒色のトップスです。重ね着のようなデザインで、内側のそで回りは切りっぱなしのようなデザインとなっています。ホームクリーニングの後長期間保管しておりました。タグに汚れ、ほつれがございます。写真だと分かりづらいですが、よく着ておりましたので少し毛羽立ちもあるように思います。中古品として状態ご了承の上、ご活用頂けます方がいらっしゃいましたらお使い頂けますと幸いです。
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