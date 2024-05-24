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極美品　ストライプ　シャツ　ブラウス
商品番号 Q89190344125
商品名

極美品　ストライプ　シャツ　ブラウス
ブランド名 インディヴィ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。インディヴィのブラウスです。着心地が良くシワになりにくくとても状態の綺麗なお品になります(*^^*)ポリエステル100身幅47着丈60カラー···ホワイト柄・デザイン···ストライプネック···Uネック季節感···春、夏インディヴィ　セオリー　セオリーリュクス　ノーブル　アナイ　プラステ　アンタイトルicb23区　自由区　組曲　ブラウス
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