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天使の綿シフォン　５分袖
商品番号 O38487896741
商品名

天使の綿シフォン　５分袖
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

天使の綿シフォンハイネック5分袖アズールブルーMサイズ★こちらは５分袖です！お値下げm(__)m　メルカリ便発送〜〜〜前回の出品時、おまとめのお問い合わせくださったお客様仕事上、お返事のタイミングが合わなくてすみませんm(__)m今後も出品いたしますので、ご縁がございましたらよろしくお願いいたします♡
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