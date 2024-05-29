クロシェ　ロゴTシャツ　レレレさん

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）５月ごろにレレレさんのお店で購入しました。3回ほど着用しております。着心地がとても気持ちが良いです。汚れもなく状態は良好です。よろしくお願い致します。
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