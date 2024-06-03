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H beauty\u0026youth アメスリ
商品番号 Q88041858302
商品名

H beauty\u0026youth アメスリ
ブランド名 エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 2,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【2022SS】＜H＞COTTONRIBAMERICANSLEEVETANKTOP22SS/タンクトップ3回ほど着用しました！H　BEAUTY\u0026YOUTHUNITEDARROWSエイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ/1617-222-5798定価8,800円素肌に心地よいコットン生地を使用したタンクトップです。アメリカンスリーブのデザインで、一枚着としてもインナー使いとしても活躍。パットの取り外しもできる利便性も備えつつ、ネックやアームの開き方が絶妙にセンシュアルさを引き立て、着こなしの鮮度アップが叶うアイテムです。SIZE：(身幅34cm：着丈49cm)COLOR：ホワイト
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