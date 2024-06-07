現行品】極美品 フルラ カメリア M 二つ折り財布 アーチロゴ シボ革 黒 ...

ご覧いただきありがとうございます^^以下商品説明です。お値引きまたはご不明なところがあればお気軽にコメントください♪【ブランド】FURLA フルラ【定価】36,300円（税込）【アイテム】CAMELIA カメリアコンパクトウォレット 二つ折り 財布フラップ プレススタッズ式開閉 スナップボタンアーチロゴ 現行ロゴ ロゴ刻印 型押しL字ファスナー ジッパーゴールド ブラック 金 黒【サイズ】※平置き寸法です。多少の誤差は予めご了承ください。横：約13.5cm縦：約9.5cm厚さ：約4cm【状態】大手リサイクルショップにて購入しました。目視で確認する限り、傷や汚れのない極美品となります。（店舗記載の状態は、未使用品でした）詳細な状態は写真にてご確認をお願い致します。【注意事項】＊あくまでも素人保管されていたものとなり、小さなキズやスレなどがある可能性がございます。完璧を求められる方のご購入はご遠慮ください。素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段で販売しております。＊写真の写り方やお使いのディスプレイにより、風合いや色合いが異なって見える可能性がございます。ご了承ください。＊購入前にプロフィール欄をご確認ください。実物の掲載写真をご確認いただき、中古品としてご理解いただける方はご購入ください。



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