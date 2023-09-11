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エルメス♡ピンク♡ポップh♡ネックレス
商品番号 Y72912111883
商品名

エルメス♡ピンク♡ポップh♡ネックレス
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 23,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品シルバー×ピンクミニの方です⸜(˙꒳˙)⸝.*☆2年前に名古屋の高島屋で購入しましたので確実に正規品でございます(•̀ㅂ•́)و✧
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