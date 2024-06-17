レディースショルダーバッグ SOU

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レディースショルダーバッグ SOU色:グリーンサイズ:画像にて確認お願いします※画像(5〜8)での商品説明では黒色・グレー色になっていますが出品はグリーン色になります。価格:11880円5ヶ月程前に百貨店で購入しました。一度のみ使用しましたが、あまり使う機会がないので出品致しました。私感ではありますが汚れ等は無く、綺麗な状態だと思います。一度使用していますので気になる方はお控え下さい。返品等はお断りしております。よろしくお願い致します。※他サイトでも出品しておりますのでご購入の際には購入の前にコメントお願い致します。