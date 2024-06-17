私元気　医療用ウィッグショート

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私元気医療用ウィッグショートラフエレガントショート抗菌防臭UVカットフルウィッグウイッグかつらIU1001P(医療用ベース×人毛ミックス,N2（黒に近い茶色）Ｍ新品未使用ですが、確認のため、開封しています。箱から出して箱無しにて発送致します。10-8