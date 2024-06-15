FURLA フルラ メイ レザー 2WAY ハンドバッグ ショルダーバッグ

使用頻度少なく写真ではわからない程度のごくわずかなスレはありますが見たかぎり気になるスレや汚れは内部も含めてありません。取り外し可能なショルダーストラップも同様にキズ等はありません。中央のファスナー収納で仕切りられているので荷物の整理はしやすいです。ファスナー開閉もスムーズです。サイズは中型の使いやすいサイズで、素材のレザーは撥水性があり傷や汚れがつきにくいレザーです。コンディションは非常に良いと思いますが自宅保管品なので細部気にならない方にお願いします。※ペットボトル500ミリタテ、ヨコに入ります。※取り外し可能な純正ショルダーがついています※ペット無し、喫煙者無し、生活臭無しのクローゼット自宅保管品です※他でも出品しておりますのでご購入前にコメント頂ければ幸いです◆収納中ポケット×2 中ファスナーポケット×1◆サイズＷ(底面)約28cm Ｈ約23cm Ｄ約13cmハンドル約35cmショルダー約117cm～129cm※ショルダーストラップ：取り外し、長さ調節可能◆素材レザー◆カラーネイビー系◆購入元国内大手ブランドショップ(正規品)【発送について】プチプチに包んでダンボールに入れてヤマト営業所から発送いたします。



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