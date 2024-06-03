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商品詳細
マイケルコースチェーンバッグですチェーンは2wayで、短めにも長めにも使えます。斜めがけは出来ない長さです。お色ネイビー外側にポケット1つ、内側にはポケットが2つと、カード入れがついています。保存袋は大きめですが付属します。お色は落ち着いたネイビーなので合わせやすいです。パーティーや結婚式などに。使用は一度の短時間のみなので傷汚れなどございません。縦:14㎝横:26㎝マチ:5.5㎝
http://narcologia.ru/goods/tenet7763.html
http://narcologia.ru/goods/conception482057.html
http://narcologia.ru/goods/seamless584129.html
マイケルコース ショルダーバッグ
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