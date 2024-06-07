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【極美品】noble マキシ丈ワンピース　サマーニット　くすみカラー　レーヨンF
商品番号 A89419526773
商品名

【極美品】noble マキシ丈ワンピース　サマーニット　くすみカラー　レーヨンF
ブランド名 ノーブル
特別価格 税込 2,607 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムノーブル　nobleマキシ丈ワンピース　ニットワンピース　サマーニット　レーヨン　ストレッチ　ロングワンピース　ワンピース　○サイズモックネック　ハイネック　くすみカラー　青　フリーサイズ　FAライン　フレアサイズ（F相当）肩幅36cm身幅42cm袖丈cm総丈134cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れもなく、状態はとても綺麗です。これからもまだまだ気持ちよく使っていただけます！○カラー青　ブルー　くすみカラー○素材レーヨン68%ポリエステル32%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※大手リユースショップで購入したもので、真贋済みの正規品となります。安心してご購入くださいませ。管理番号S0990022-0706Q
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