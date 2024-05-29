IENA✩.*˚スクエアネック ブラウス シャツ ピンクベージュ

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ご覧いただきありがとうございます(´ω｀)▼⁂ブランド⁂▼イエナ▼⁂サイズ⁂▼F総丈63cm身幅46-47cm▼⁂商品説明⁂▼・ピンクベージュのとても綺麗なトップスです。・スクエアネックなので鎖骨が綺麗に見えます♡▼⁂カラー⁂▼画像だとベージュに見えますがピンクベージュです3枚目が1番近いかと思います▼⁂状態⁂▼特に大きな難はありませんが中古になります。神経質な方はご遠慮ください以前同様、まとめ買いはお値下させて頂きますので購入前にコメントよろしくお願いします(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)購入後のお値下は一切出来ません。※検品等、細かくするよう心掛けておりますが、素人の為、見落としございましたら申し訳ありません。素人の自宅保管になりますので神経質な方はご遠慮下さい。素敵なご縁がございますように…\\(ˆoˆ)/\\(ˆoˆ)/