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カフネ　cafune ブラウス
商品番号 B80948236757
商品名

カフネ　cafune ブラウス
ブランド名 カフネ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3・4回着用し、都度手洗いしています。薄くて、とても上質な生地ですので着心地はとても良いです。ベージュよりのオフホワイトにチャコールグレーの線です。着丈…約65㎝（前側、約−5㎝）ドルマンタイプなので身幅はゆったりです。着用頻度は数回程度で状態は良いと思いますが中古品ですのでご理解ある方でお願いします。イエナIENAジャーナルスタンダード　BEAMSストロベリーフィールズ　グリーンレーベルリラクシングノーリーズ　トゥモローランド　スピックアンドスパンシップス　ドレステリア　ドゥーズィエムクラスアンタイトルUNTITLEDフレームワーク　組曲ガリャルダガランテ　23区　バーバリーBURBERRYイネドINEDADOREリフレクト　BLENHEIMブレンヘイム　machattマチャット　yonfaヨンファ　クロシェ　cadune
http://narcologia.ru/goods/plaque847507.html
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