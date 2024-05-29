カフネ　cafune ブラウス

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3・4回着用し、都度手洗いしています。薄くて、とても上質な生地ですので着心地はとても良いです。ベージュよりのオフホワイトにチャコールグレーの線です。着丈…約65㎝（前側、約−5㎝）ドルマンタイプなので身幅はゆったりです。着用頻度は数回程度で状態は良いと思いますが中古品ですのでご理解ある方でお願いします。イエナIENAジャーナルスタンダード BEAMSストロベリーフィールズ グリーンレーベルリラクシングノーリーズ トゥモローランド スピックアンドスパンシップス ドレステリア ドゥーズィエムクラスアンタイトルUNTITLEDフレームワーク 組曲ガリャルダガランテ 23区 バーバリーBURBERRYイネドINEDADOREリフレクト BLENHEIMブレンヘイム machattマチャット yonfaヨンファ クロシェ cadune