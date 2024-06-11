ランダムドット　ブラウス

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商品詳細
首周りは花びらのようになっていて華やかです。デコルテが見えるデザインで、スカートとセットアップで華やかに着用してもいいし、デニムの上に着ても素敵です。好きすぎて、買って満足、観て満足してしまい一度ぐらいしか着ていません。クリーニングに出して保管していました。あくまでも中古品ですが、とても良い品だと思います。ご理解いただける方よろしくお願いします。
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