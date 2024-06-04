イヴ・サンローラン　YSLロゴタンクトップ　タイダイ

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント季節感···夏カップ···カップなし8月末まで特価！中古品となります。メンズサイズSかもしれませんがレディースとして着用しておりました。(普段XS、Sを着用しております。)かなり前の物ですがまだまだ着れます。色褪せてますのでご了承下さい。神経質な方はご遠慮ください。値下げ不可メルカリ便発送



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