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bebe レザーシアーホルターネック　トップス
商品番号 X31516421220
商品名

bebe レザーシアーホルターネック　トップス
ブランド名 ベベ
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デザイン性の高いトップスです！透け感あります。首元などがレザー素材です。2度ほどのみの着用で美品です。インポートものです！他にないデザインがお好きな方は是非。定価9千円前後のお品ものです。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy291653.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln885602.html
http://narcologia.ru/goods/capitation750908.html
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