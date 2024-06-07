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値下げしました✨アンジョア　オーバーブラウス　半袖
商品番号 W17535946371
商品名

値下げしました✨アンジョア　オーバーブラウス　半袖
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 2,048 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。アンジョアオーバーブラウス事務制服　86415オフィスサイズは9号可愛いマリン柄です。夏の制服として1シーズンほど着用しました。少しだけほつれてる所がありますが、状態綺麗でまだまだ着れます！クリーニング済です。袖丈...半袖柄・デザイン...ボーダー季節感...春,夏定価15000円以上するしっかりした生地です。たばこ吸いませんペット飼っていません。ご質問あればコメントください。よろしくお願いいたします。
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