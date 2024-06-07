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マルシャルテル　後ろ身頃が長いトップス　M
商品番号 G52472308934
商品名

マルシャルテル　後ろ身頃が長いトップス　M
ブランド名 マルシャルテル
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　マルシャルテルサイズ　M着用回数2回前身ごろはTシャツ生地後身ごろはブラウス生地前身ごろ　約52センチ後身ごろ　約87センチ変わったデザインです。素人による検品です。見落とし等ある可能性があります。ご了承ください。
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