マルシャルテル　後ろ身頃が長いトップス　M

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商品詳細
ブランド マルシャルテルサイズ M着用回数2回前身ごろはTシャツ生地後身ごろはブラウス生地前身ごろ 約52センチ後身ごろ 約87センチ変わったデザインです。素人による検品です。見落とし等ある可能性があります。ご了承ください。
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