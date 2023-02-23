ビッグカラー　濃紺　オーバーサイズ　ゆるだぼ　ユニセックス　ブラウス素材

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【管理番号 a1063】まずはプロフィールをご確認下さい。★★フォロワー限定割引実施中★★・フォロー割➡︎（セール時と合わせて）100円引き・まとめ割➡︎10%OFFご購入前に、できれば『フォロー割』『まとめ割』と、コメントで教えて頂ければ価格を変更させて頂きます♪まとめ売り大歓迎➡︎#りりるるままの部屋 #りりるりままの部屋子供服（お得情報）特別セール頻繁に開催しています。冬物については送料がかかるため、たくさんのお値下げは致しかねますが、できる限りご相談にのります。いつでもコメント下さい♪.............................................................................★ブランド➡︎COMFORTABLEBASIC大きな襟がとってもかわいいです。★サイズは写真の採寸表をご確認下さい。※平置き・素人採寸の為、誤差はご了承下さい。★状態➡︎USED（写真でご確認下さい）目立った汚れなどはございませんが、使用感はあります。気にしない方はこれからもたくさんお使いいただけます。喫煙者・ペットはおりませんが、あくまでもUSED品、素人検品となりますので神経質な方はUSED品にご理解のない方、新品同様のお品を期待される方はご遠慮下さい。★即購入可能！深夜に関係なくご購入下さい。価格交渉中であっても先に購入された方が優先となります。★発送についてなるべく24時間以内の発送を心がけています。匿名・コンパクト発送をさせていただきます。圧縮して発送することもございますので、シワはご了承くださいませ。★購入後のクレーム、キャンセル返品などは基本的に対応致し兼ねます。気になる事がありましたら購入前にお尋ねください。（サイズ違いやイメージ違いなど、購入者様都合）