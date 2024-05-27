【最終値下げ】YAMAHA P-125WH(スタンド\u0026イヤホン変換アダプタ付)

YAMAHAP-125WHセカンドオーナーです。使う機会がないため出品します。【状態】問題なく動作します。使用感はほぼありません。見える範囲で傷や汚れはありません。写真をご確認の上、気になる点ございましたらご相談ください。【セット内容】ピアノ本体、電源ケーブル、ペダル、譜面台、スタンド(他社製)、6.3mmから3.5mmの変換アダプタ(イヤホン用)、保証書【配送について】購入前後に相談して決めたいと思います。送料は5000円〜1万円程度の見込みです。発送先により変動します。また、(埼玉県さいたま市まで)受け取りに来て頂くのも可能です。#ヤマハ#YAMAHAP_125WH#yamaha#電子ピアノ#p125



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