NIER CLOTHING ボア　パーカー　アウター

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NIERCLOTHINGふわもこ 袖ロゴ刺繍バイカラー ボアアウター パーカー コート トレーナーユニセックスで着られるふわふわもこもこのボアアウターが新登場☆冬にぴったりのボア素材がシーズンムードを盛り上げてくれるジップアップタイプのアウターです。内側には裏地が付いており、摩擦による衣服の型崩れを防いでくれたり着脱し易いのも嬉しいポイント☆両袖には上から下までブランドロゴの刺繍がされた1目で当店の商品だと分かるデザインがポイント☆カラーはブラック×ホワイトのバイカラーになっております。両サイドには便利なポケット付きです。袖口にはリブ付きです。いつものインナーに羽織るだけで、冬らしいコーデが完成する一押し商品です☆【サイズ】F身丈--76cm--身幅--62cm--裄丈--79.5cm--【素材】表地 ポリエステル100%裏地 ポリエステル100% リブ部分 綿100%男性モデル175cm女性モデル155cm/152cm 着丈···ロングカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり（取外し不可）季節感···春、秋、冬