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PRADA キャンバス トートバッグ ハンドバッグ がま口
商品番号 X67519429340
商品名

PRADA キャンバス トートバッグ ハンドバッグ がま口
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 7,314 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90年代のものだと思います．もらいものなので詳細はわかりませんがおそらく日本未入荷の物だと思われます。ほとんど使用していないので中はとても綺麗ですが、持ち手の部分など経年劣化やスレなどがありますので写真でご確認下さい。がま口がとても可愛いです(*^^*)高さ約19cm幅約22~28cm底マチ約9cm素材···コットン(キャンバス/帆布)カラー···ブラック
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