PRADA キャンバス トートバッグ ハンドバッグ がま口

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商品詳細
90年代のものだと思います．もらいものなので詳細はわかりませんがおそらく日本未入荷の物だと思われます。ほとんど使用していないので中はとても綺麗ですが、持ち手の部分など経年劣化やスレなどがありますので写真でご確認下さい。がま口がとても可愛いです(*^^*)高さ約19cm幅約22~28cm底マチ約9cm素材···コットン(キャンバス/帆布)カラー···ブラック
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