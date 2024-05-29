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Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッド マフラー 総柄
商品番号 K39546791302
商品名

Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッド マフラー 総柄
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,887 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※必ずプロフィールをご確認ください。※即購入大歓迎です。※値下げ希望の場合は希望価格を入れてご質問ください。常識の範囲(10%未満)でお願いします。VivienneWestwoodのオーブロゴ総柄マフラーになります。アイテム詳細◼️色レッド　グレー◼️size縦168cm横25cm送料込みです。写真は実物です。色、状態は写真にてご確認ください。記載している色名は出品者が見て思った色名を記載しておりますので、商品の型番等での色名とは異なる場合があります。それに伴う返品は行いませんので御了承ください。古着に理解ある方のみでお願いいたします。地元のリサイクルショップ、質屋で購入したものです。即購入歓迎です。カラー···レッド柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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