BASHECINQのジャケット

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商品詳細
季節感···秋、冬着丈···ミドルジップ・ボタン···ボタン留め柄・デザイン···その他見た目より凄く軽いジャケットです。購入時期は分かりません。着用していないので新品未使用ですが、長期保存の為、未使用に近いで表示されて頂きました。傷ホツレも御座いません。レトロなデザインは如何でしょうか？宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/choice142485.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant55682.html
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バッシュシンク BASHECINQ ブルゾン ジャケット アウター ジップアップ 薄手 M カーキ /TT20 レディース
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