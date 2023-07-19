BASHECINQのジャケット

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季節感···秋、冬着丈···ミドルジップ・ボタン···ボタン留め柄・デザイン···その他見た目より凄く軽いジャケットです。購入時期は分かりません。着用していないので新品未使用ですが、長期保存の為、未使用に近いで表示されて頂きました。傷ホツレも御座いません。レトロなデザインは如何でしょうか？宜しくお願い致します。