ソニアリキエル　ブラウス

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ソニアのロゴ、柄が可愛いブラウスです。ゆったり着ていただくデザイン少し透ける生地です。身幅 約48着丈 約59着用1回程度クローゼット保管商品ですので、ご理解頂ける方のみお願い致します。カラー···ホワイト柄・デザイン···プリント（ロゴなど）