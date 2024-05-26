【新品】ドラッグストアーズ　fu-ai レーストップス　ホワイト　サイズ3



ドラッグストアーズ‥fu-ai‥3番 本格派ま！ 62.0%OFF www ...



fu-ai 30/-度詰めフライス 袖スパイラルフリル シャーリングハイネック ...



drug store's - ドラッグストアーズ 白コットンプルオーバー トップス ...



drug store's - ドラッグストアーズ 白コットンプルオーバー トップス ...



drug store's ビエラ起毛 袖エスニックパネルプリント レースカラー ...



fu-ai 30/-度詰めフライス 袖スパイラルフリル シャーリングハイネック ...



fu-ai 千鳥柄ジャガード スカラレース付け襟 ビッグポケット ...



fu-ai ソフトブッチャークロス ピンタックレース ウエスト切替 ...



fu-ai 千鳥柄ジャガード スカラレース付け襟 ビッグポケット ...



fu-ai ソフトブッチャークロス ピンタックレース ウエスト切替 ...



fu-ai | drug store'sWEB（ドラッグストアーズウェブ）



fu-ai スーパーストレッチツイル サイドレース バック裾リブ ジョガー ...



fu-ai C/Rミニウラケ ボタニカル総プリント フリンジ切替 レイヤード ...



fu-ai ソフトブッチャークロス ピンタックレース ウエスト切替 ...



fu-ai C/Rミニウラケ ボタニカル総プリント フリンジ切替 レイヤード ...

◆◆ドラッグストアーズ(drugstore's)fu-aiレーストップス カットソー サイズ3新品◆◆◼️サンプル品の為、品質表示タグなしです。ご了承頂ける方のご検討をお願いします◼️️◆カラー・・・ホワイトアイボリー◆サイズ・・・FREE(肩幅59cm、身幅59cm、着丈64.2cm/73.5cm、袖丈21cm)※多少の誤差はお許し下さい。ご自分のお洋服と実寸比較して下さい。 ◆素材・・・綿100%◆状態・・・新品・タグなし(私には可愛過ぎました・・・) ※自宅保管品なりますのでご理解いただける方のご購入をお願い致します。 ◆発送・・・ゆうゆうメルカリ便(ゆうパケットポスト)を予定しています。サイズ内に収まるよう圧縮させて頂きますので、ご了承願います。※新品ですが自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。※日曜日は発送をお休みしていますので、ご了承願います。