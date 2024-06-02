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TOGA Odds \u0026 Ends 半袖シャツ　ブラウス
商品番号 L39776475723
商品名

TOGA Odds \u0026 Ends 半袖シャツ　ブラウス
ブランド名 トーガ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOGAOdds\u0026Ends半袖シャツです。サイズはサイズ1表記あり、肩幅42cm、身幅50cm、着丈70cmで比較的ゆったりとしたサイズ感で着ていただけます。素材はポリエステル65%、コットン35%のハリのある生地でノンアイロンでもザクっと着て頂けます。シワにもなりにくいしっかりとした生地感です。個人保管の為usedとなりますことをご理解の上ご購入ください。発送はコンパクトに畳んで発送させていただきますことをご了承ください。素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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