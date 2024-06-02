TOGA Odds \u0026 Ends 半袖シャツ　ブラウス

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TOGAOdds\u0026Ends半袖シャツです。サイズはサイズ1表記あり、肩幅42cm、身幅50cm、着丈70cmで比較的ゆったりとしたサイズ感で着ていただけます。素材はポリエステル65%、コットン35%のハリのある生地でノンアイロンでもザクっと着て頂けます。シワにもなりにくいしっかりとした生地感です。個人保管の為usedとなりますことをご理解の上ご購入ください。発送はコンパクトに畳んで発送させていただきますことをご了承ください。素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋