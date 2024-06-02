birthday bash ツイードフリンジトップス



ツイードフリンジNSTOPS - BIRTHDAY BASH



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去年購入いたしました。birthdaybashで即完売した人気商品です。一度使用しましたが、つかう頻度が少ないため出品いたします☺︎素材 ポリエステル100％SIZEFREEレングス53cm 肩幅31cm バスト46cm 袖口23.5cm【ファスナー（バック）／ポケット（Ｘ）／裏地（◯）】※平置きサイズ※独自の計測法で採寸しております。多少の誤差はご了承下さい。※商品について仕様が変更/改良することがございます。多少の誤差はご了承下さい。※生産時期により、生地に色の濃淡が多少ございます。ご理解のうえご注文ください。※ツイード生地の特性上、一部織りの甘めのものや滑りやすい糸がございます。予めご了承お願いいたします。※個体差による細かいディティールでの返品はお断りさせて頂いております。※素材の特質上、色落ちがございます。 ご着用の前に必ず水通しまたはお洗濯をしていただくことをおすすめいたします。 水分や汗・摩擦により色落ちすることがあります。 色の薄い下着・小物類は避けてください。 また、お洗濯のさい他のお洋服と一緒に洗わないようにしてください。