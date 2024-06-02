絵　軽量絵画★ゲルアートフレーム・ジョー ラム「オールド ドッグ イン」風景・海

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軽量ゲルアートフレームジョーラム「オールドドッグイン」眺めているととても心地よく優しい気分になれます。絵の表面を透明ゲルでコーティングしているので、つやつやで油絵のような雰囲気で綺麗です。ゲル加工とは？絵の表面を、特殊な透明ゲル（アクリルエマルジョン樹脂）を使って凹凸加工を施し、油絵のような質感を出しています。１００％アクリル製の材質で、優れた柔軟性と耐水性があります。紫外線にも強く、油絵のように亀裂が生じたり、焼けて変色したりすることもありません。ゲル加工のメリットとは？ポスター表面に直接加工を施すため、保護に用いるガラスやアクリルが不要になるので絵の色がより鮮やかに表現され、しかも軽くなるから扱いやすく（壁に掛けやすく）なります。熟練した職人による凸凹加工によって、本物の油絵のようなリッチな質感になります。耐水性もあり、乾いた柔らかい布でサッと拭くだけでの簡単お手入れを実現しております。■ジョーラム■イギリス女性作家■作者プロフィールイラストレーターになるべくハーロー美術学校に入学。卒業後はロンドンでフリーランスとして10年のキャリアを積む。後にイギリスのリゾート地で有名なブライトンに夫と娘、そして犬の“ティンカー”と共に移住。友人のサムトフトと同じく、浜辺を歩いたりガーデンでのティータイムを愛する。■アートフレーム■樹脂フレームサイズ・容量サイズ：W40.5xH40.5x1.8cm重さ：約1kg■生産地：日本■素材・成分：樹脂フレーム、絵の表面を特殊ゲル加工■パッケージ：個別箱※ガラスはありません※ご覧頂くPCの環境についてお色の見え方等に誤差がある場合がございます。※実際の商品とお色目が若干異なる場合がございますので御了承ください。※画像品は見本品となります。新品どうぞよろしくお願いいたします。#もでゅ小物#もでゅアートフレーム