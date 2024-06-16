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Ank Rouge アンクルージュ⭐️配色リボンブラウス⭐️ギンガムチェック
商品番号 S95068072652
商品名

Ank Rouge アンクルージュ⭐️配色リボンブラウス⭐️ギンガムチェック
ブランド名 アンクルージュ
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして、ありがとうございます❤︎アンクルージュのブラウスになります⭐️✨商品名　配色リボンブラウス定価　9240円新品タグ付カラー　黒系ギンガムチェックサイズ　M　身幅　47　着丈　54.5㎝位素材　ポリエステル100%シワになりにくいお素材です❤︎配色リボンがお顔まわりを可愛くアップデートしてくれるブラウスの登場です♪リボンタイは、結び方によって表情が変わり、スタイリングの変化を楽しめます。配色デザインもポイントになって、鮮度感がバツグン◎袖口は、キャンディースリーブで、女の子らしい立体的なシルエットを叶え、ボトムスにINもOUTもスタイルよくキマる一枚です。とても綺麗な状態ですが、くれぐれもリサイクルにご理解のある方にお願い致します❤︎尚、複数のサイトに出品しておりますので、突然取り消す事があります。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏ZARAザラananaアナナビッキークイーンズコートナノユニバースshipsシップスユナイテッドアローズビームスH\u0026Mユニクロリエディ
http://narcologia.ru/goods/freezer262598.html
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