Ank Rouge アンクルージュ⭐️配色リボンブラウス⭐️ギンガムチェック

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ご覧頂きまして、ありがとうございます❤︎アンクルージュのブラウスになります⭐️✨商品名 配色リボンブラウス定価 9240円新品タグ付カラー 黒系ギンガムチェックサイズ M 身幅 47 着丈 54.5㎝位素材 ポリエステル100%シワになりにくいお素材です❤︎配色リボンがお顔まわりを可愛くアップデートしてくれるブラウスの登場です♪リボンタイは、結び方によって表情が変わり、スタイリングの変化を楽しめます。配色デザインもポイントになって、鮮度感がバツグン◎袖口は、キャンディースリーブで、女の子らしい立体的なシルエットを叶え、ボトムスにINもOUTもスタイルよくキマる一枚です。とても綺麗な状態ですが、くれぐれもリサイクルにご理解のある方にお願い致します❤︎尚、複数のサイトに出品しておりますので、突然取り消す事があります。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏ZARAザラananaアナナビッキークイーンズコートナノユニバースshipsシップスユナイテッドアローズビームスH\u0026Mユニクロリエディ