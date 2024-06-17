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【新品タグ付き】SLOBE IENA アロハ風シャツ
商品番号 J55268683625
商品名

【新品タグ付き】SLOBE IENA アロハ風シャツ
ブランド名 スローブイエナ
特別価格 税込 1,530 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●別サイトでも出品しておりますので、ご購入の前にコメントをお願いいたします。＊複数同時にご注文の方、お安くします♪（安い商品の方を半額に！3点目からは30％オフ！）＊プロフィールをご一読ください。アロハ風の柄と麻の風合いが涼しげなシャツです。カジュアルなコーディネートに合う夏向きの柄です。左胸にポケットがついています。一度も出番なくクローゼットで保管しておりました。紙のタグに少し汚れがあります。自宅保管にご理解の上、ご購入をお願い致します。■サイズ：Free　着丈：前約54cm、後ろ約57.5cm　身幅:約50cm　(素人採寸ですので誤差はご容赦ください。)■定価:9,975円気になることがありましたら、ご質問ください。日中はお仕事のため、返信が遅くなることもありますが、ご容赦くださいm(__)m新品未使用のお品物も自宅保管です。着画はお断りしております。袖丈...半袖柄・デザイン...花柄季節感...夏
http://narcologia.ru/goods/septet838819.html
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http://narcologia.ru/goods/perforce454565.html

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