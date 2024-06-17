【新品タグ付き】SLOBE IENA アロハ風シャツ

●別サイトでも出品しておりますので、ご購入の前にコメントをお願いいたします。＊複数同時にご注文の方、お安くします♪（安い商品の方を半額に！3点目からは30％オフ！）＊プロフィールをご一読ください。アロハ風の柄と麻の風合いが涼しげなシャツです。カジュアルなコーディネートに合う夏向きの柄です。左胸にポケットがついています。一度も出番なくクローゼットで保管しておりました。紙のタグに少し汚れがあります。自宅保管にご理解の上、ご購入をお願い致します。■サイズ：Free 着丈：前約54cm、後ろ約57.5cm 身幅:約50cm (素人採寸ですので誤差はご容赦ください。)■定価:9,975円気になることがありましたら、ご質問ください。日中はお仕事のため、返信が遅くなることもありますが、ご容赦くださいm(__)m新品未使用のお品物も自宅保管です。着画はお断りしております。袖丈...半袖柄・デザイン...花柄季節感...夏



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