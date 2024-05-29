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新品　タグ付き　BLUE LABEL ライトオンスデニム　ボウブラウス
商品番号 O84026866981
商品名

新品　タグ付き　BLUE LABEL ライトオンスデニム　ボウブラウス
ブランド名 ブルーレーベルクレストブリッジ
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BLUELABELCRESTBRIDGEライトオンスデニム　ボウブラウス¥17,600商品説明【フェミニンなボウディテールのスリーブレスデニムブラウス】リヨセル混の落ち感のあるライトオンスデニム素材です。フェミニンなボウディテールが可愛いスリーブレスデニムブラウスです。裾に向かってゆったりと広がるエレガントなシルエットです。スリーブレスなのでカーディガンを羽織りや肩掛けで合わせるのがおススメです。HP引用画像4枚目以降が実物になります。実物のお色が近いかと思います。タグ付き未使用、自宅保管になります。サイズ　36身幅43cm着丈58cm素人寸法になりますのでご了承下さい。920
http://narcologia.ru/goods/kindness658505.html
http://narcologia.ru/goods/protein822334.html
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BLUE LABEL CRESTBRIDGE（ブルーレーベルクレストブリッジ）の「ライト ...
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ライトオンスデニムボウタイブラウス（ブラウス）｜H.A.K（ハク ...
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