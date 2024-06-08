新品未開封！　コトリワークス　リブタンクトップ　オフホワイト

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商品詳細
新品、未開封です。kotoriworksのリブタンクトップオフホワイト、フリーサイズホールガーメント仕様です。オフホワイトは無染色、無漂白なので、肌が弱い方やベビーに安心！セミウォッシャブルウール100%手洗いボタンがついているので、授乳服としても着用できます。定価10989円カラー···ホワイト柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬柄・デザイン···無地カラー···ホワイト
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