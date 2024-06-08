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茶泥　アンティーク　泥染　大島紬　着物リメイク　ブラウス　プルオーバー　七分袖
商品番号 B42806172211
商品名

茶泥　アンティーク　泥染　大島紬　着物リメイク　ブラウス　プルオーバー　七分袖
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティークな本場泥大島紬の3色を使い七分袖のプルオーバーを作成しました。生地は薄手のサラッとした正絹大島紬です。身幅61センチくらい着丈58センチくらい一度は使用された着物ですので気付けず針穴や小傷がある場合があります。ご了解頂けるかたのみご購入をお願いいたします。素人のハンドメイドです。縫製に完璧を求められる方はご購入をお控え下さいませ。#チュニック#正絹#洗い張り#お召#着物リメイク#大島紬#ハンドメイド#アンティーク
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