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輸入 メキシコ CANCUN スカル Tシャツ GL
商品番号 T21413769839
商品名

輸入 メキシコ CANCUN スカル Tシャツ GL
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 1,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖自己紹介、商品説明をご覧になり納得された上でご購入くださいませ。✓取置き不可✓単品購入での値下げ不可✓着画不可メーカー:3YEサイズ:GLレディースサイズですがメンズもいけます着丈74cm肩幅53.5cm身幅56cm袖丈21cm素材:100％ALGODON状態:目立った汚れなどなくまだまだ着用いただける商品です。※海外輸入の古着です。日本の商品とサイズ感が違う場合があります。採寸をご覧になってご確認お願いします。ユニセックスで男女どちらでも着ていただけるかと思います。古着なので古着特有の匂いがダメな方や神経質な方は購入をお控え下さい。※モニター環境により色合いの誤差がある場合がございます。他にも多数出品しております。#古着chouchouよろしかったら覗いてみてください。#USA古着#US古着#輸入古着#ヴィンテージ#ビンテージ#アメリカ#ユニセックス#アメカジ#ボーイッシュ#ストリート系#古着屋#オーバーサイズ#レトロ#80s#90s#90年代#80年代#アメカジ#ゆるダボ#メンズライク#カジュアル#古着女子#個性派
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