レトロ 80s～90s 手書き風 靴・自転車柄 総柄シフォンブラウ黄色黄色

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(他サイトでも出品予定ですので、購入前にご連絡いただけると幸いです）sh●239レトロ古着80s～90s手書き風靴・自転車柄総柄シフォンブラウス5R(M程度)黄色オールドヴィンテージ●商品名（ブランド）・・・シャツ●商品説明・・・80年代～90年代頃のオールド・ヴィンテージのレトロな手書きの水彩画風の総柄のやや透け感のある涼し気ななシフォンブラウスです。縦方向にややシワ加工の入っているような生地質です。やや透け感がある為か内タグが切り取られていますが、素材はおそらくポリエステルかと思います。ベースの色はややくすみ感のあるイエローのような感じです。M程度のサイズ感かと思います。(80年代頃～のオールド物ですので、肩パットがあるものは外してあります）●状態・・・USEDになりますが、丁寧に着られていた感じで、着用感もそれほど見られず、目立つ汚れやダメージなどはなく、USEDを着られる方でしたら問題なく着ていただける、綺麗な状態だと思います。●表記サイズ・・・5R●実寸・・・肩幅・・・41.5 身幅・・・47.5（脇下5cm程度） 丈・・・71 （襟の付け根～裾）（/のあるものは 前/後） 袖丈・・・22.5（平置(平置きでの採寸になります。単位はcmです。多少の誤差があるかもしれませんのでご了承ください。）その他のシャツ・・・#porco_sh★ヴィンテージ・used品になりますので、年代による経年や、検品はしっかり行っているつもりでも、細かなダメージや汚れの見落としがあるかもしれませんので、used古着だということをご理解いただける方のご購入をよろしくお願いします。 上記及びプロフィール欄の記載内容を踏まえ、神経質な方はご購入をお控えください。#vintage#ヴィンテージ#old#オールド#70年代#80年代#90年代#70's#80's#90's#古着男子#フルダン#古着女子#フルジョ#ビンテージ#シャツ#ブラウス#シフォン#総柄#