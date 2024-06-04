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ドゥーズィエムクラスMARILYN MOON マリリンムーンパフスリーブブラウス
商品番号 E61679279117
商品名

ドゥーズィエムクラスMARILYN MOON マリリンムーンパフスリーブブラウス
ブランド名 マリリンムーン
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DeuxiemeClasseMARILYNMOONPUFFSIEEVEBIOUSE【商品説明】デニムに合わせて、1枚で様になるギャザーブラウス。袖のボリューム、首元と袖口のギャザーが女性らしいデザイン。甘くなり過ぎない背中のリボン使いがポイントです。これからの季節はアウターのインナーにも活躍するブラウスです。【MarilynMoon（マリリンムーン）】その年の気分やテイストをモダンの表現を軸に、様々な要素を散りばめ凝縮し、掛け合わせる事で、MarilynMoonらしい、女性らしく深くシンプルなイメージを毎回表現しています。カラー:ホワイト素材:コットン100%サイズ:フリー肩幅38.5身幅50着丈55袖丈61袖口20-25
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