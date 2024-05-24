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エディフィス　ボーダーTシャツ
商品番号 A84812264500
商品名

エディフィス　ボーダーTシャツ
ブランド名 エディフィス
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···ボーダーカラー···ホワイト数回着用しました。状態は良いと思います。あくまで中古品です。ご理解の上ご購入お願いします。女性が着用しても問題ないと思います。
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