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クリスチャンディオール　財布
商品番号 X16535174887
商品名

クリスチャンディオール　財布
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 5,280 円
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商品詳細

財布形/開け口···二つ折りDiorトロッターの財布使用感ありますが、まだまだ使って頂けると思います。ヴィンテージ好きの方、いかがでしょうか。ロゴ部分、動かす事が出来ます。
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