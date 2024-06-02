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安曇野　山葡萄かごバッグ　未使用
商品番号 W77644733477
商品名

安曇野　山葡萄かごバッグ　未使用
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 19,250 円
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商品詳細

信州の山から材料を採取～制作までをされている方から購入しました。少し小ぶりで使いやすい大きさです。サイズは画像にてご確認願います。
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