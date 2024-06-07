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カルティエ マルチェロ ハンドバッグ マストライン 黒
商品番号 O70326713705
商品名

カルティエ マルチェロ ハンドバッグ マストライン 黒
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 8,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムCartier　ミニボストン　トートバッグ　シルバー金具ロゴ型押し　チャーム　イタリア製　ITALY　激レアシャドーロゴ　裏地総柄　ビンテージ　2C　希少ヴィンテージ　VINTAGE　ロゴ金具　刻印金具大人気　入手困難　即完売品　パンチング○サイズタテ20cmヨコ36cmマチ11cmハンドル34cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態多少の使用感ございますが、目立った傷汚れなく使用に関して問題ありません。まだまだ長くお使い頂けます。状態に関しましては主観の部分もございますので写真での確認をお願い致します。分からないことがございましたらお気軽にご連絡ください。○カラー黒ブラック○素材レザー　革　○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○付属品タイトルに記載がない限り本体のみとなります。大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。213360703
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