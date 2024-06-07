カルティエ マルチェロ ハンドバッグ マストライン 黒

○アイテムCartier ミニボストン トートバッグ シルバー金具ロゴ型押し チャーム イタリア製 ITALY 激レアシャドーロゴ 裏地総柄 ビンテージ 2C 希少ヴィンテージ VINTAGE ロゴ金具 刻印金具大人気 入手困難 即完売品 パンチング○サイズタテ20cmヨコ36cmマチ11cmハンドル34cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態多少の使用感ございますが、目立った傷汚れなく使用に関して問題ありません。まだまだ長くお使い頂けます。状態に関しましては主観の部分もございますので写真での確認をお願い致します。分からないことがございましたらお気軽にご連絡ください。○カラー黒ブラック○素材レザー 革 ○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○付属品タイトルに記載がない限り本体のみとなります。大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。213360703



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