ヒロフ HIROFU ハンドバッグ ショルダー 本革 ライトグリーン 黄緑 ...

マチが広めで収納力のある使いやすいバッグです。他にはない鮮やかなカラーでお洋服の差し色としても使えます。お洒落上級者にピッタリ！素材が上質な本革のため落ち着いた雰囲気になります。写真でもわかる通り、ほぼ未使用品です。革は非常に柔らかく手にした時に心地よいです。使うほどに馴染んでお手入れをして永く永く愛用できます。★素材：本革★カラー：黄緑 若草 うぐいす★サイズ：実寸のため誤差あり 底面幅：35cm マチ：15cm 高さ：21cm（センター） ハンド：37cm※布袋は付きません★ブランド説明★HIROFU（ヒロフ）は1977年にスタートしたメンズシューズブランドとして創業しました。「シンプル・ミニマル・コンテンポラリー」をコンセプトに、ウィメンズを中心としたバッグ・革小物・シューズを展開しています。時代や流行に左右されることのない普遍的な「長く使える良いもの」を追究し、カジュアルアップなスタイルを提案しています。世界中から選び抜いた素材と、イタリアの確かな職人技術により、幅広い世代に愛され40年以上の時間を積み重ねた日本のブランドです。★購入先★古物商許可証取得者しか出入りできない神奈川県の高級ブランド専門古物市場から購入#ヒロフ#本革#黄緑#ライトグリーン



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【チェスタ】レザーショルダーバッグ S 2WAY 本革 ※WEB限定カラー：ライム／グァバ



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チェスタ】レザートートバッグ M 本革（トートバッグ） | HIROFU ...



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