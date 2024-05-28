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ゴールドルチルジュエリー
商品番号 R86850273348
商品名

ゴールドルチルジュエリー
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 2,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ゴールド月星座占いで有名なkeikoさんの数年前のシリーズのものですわたしには手に余るものだったので、必要な人のところでパワーを発揮してもらいたいと思い出品することにしました☆収入革命に相応しい波動を持つゴールドルチル☆＊眠っている才能、個性、センスを目覚めさせる＊「お金を引き寄せる力」を高める#Keiko#ケーズセレクション#KsCELECTION#マジカルムーンジュエリー#MMJ#月星座#収入革命#ネックレス#ゴールドルチル#バラモチーフ
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