ゴールドルチルジュエリー

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商品詳細
カラー...ゴールド月星座占いで有名なkeikoさんの数年前のシリーズのものですわたしには手に余るものだったので、必要な人のところでパワーを発揮してもらいたいと思い出品することにしました☆収入革命に相応しい波動を持つゴールドルチル☆＊眠っている才能、個性、センスを目覚めさせる＊「お金を引き寄せる力」を高める#Keiko#ケーズセレクション#KsCELECTION#マジカルムーンジュエリー#MMJ#月星座#収入革命#ネックレス#ゴールドルチル#バラモチーフ
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