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ユナイテッドアローズ ボリューム スリーブブラウス ホワイト
商品番号 I46169793909
商品名

ユナイテッドアローズ ボリューム スリーブブラウス ホワイト
ブランド名 ユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユナイテッドアローズのボリュームスリーブブラウスです。そのままはもちろん、スリーブを肘までたくしあげて5部袖にしても、さらにボリュームが出てかわいいです。丈感やサイドスリットから、インよりアウトした方が着やすいかと思います。クリーニング済み、￼着丈は約58センチ、身幅は約54センチです。色···ホワイト袖丈···七分袖
http://narcologia.ru/goods/Addict575018.html
http://narcologia.ru/goods/ordering820379.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture277641.html
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ボリュームスリーブブラウス/1616-242-0396/WHT/無地

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